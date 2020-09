Mulher descobre traição do namorado após cheirar cueca

O namoro entre uma fisioterapeuta de 40 anos e um jovem, de 25, terminou após a descoberta de uma traição. O fato inusitado é a forma como a pulada de cerca veio à tona. A mulher, que mantinha o relacionamento há cinco anos com o homem, ficou sabendo do caso após cheirar a cueca do agora ex-companheiro. As informações são do iG.





A fisioterapeuta contou que desconfiava de uma possível traição, já que o rapaz ignorava as mensagens que ela enviava e até mesmo sumia por um dia. As crises de ciúmes passaram a ser frequentes, e o jovem começou a sair, aos finais de semana, com colegas da aula de dança de salão. A mulher contou que ela aceitou que isso acontecesse pois estava “cega de amor”.





Com o passar dos meses, o namoro foi esfriando ainda mais, até que a profissional da saúde começou a contar os preservativos que o namorado tinha. O objetivo era saber quantos foram usados sem ser com ela. Quando dava falta de algum e comentava, ele dizia que ela estava delirando.





Descoberta





A traição veio à tona após um pacote de preservativos sumir da casa da fisioterapeuta. Após questionar o rapaz e ouvir as mesmas respostas, ela resolveu aproveitar o momento que ele foi tomar banho. “Ele deixou a cueca no chão. Estava tão louca que peguei e fui cheirar, era esperma puro, porque às vezes sai e ele não tomou banho depois do sexo, pelo jeito”, contou.





Via BHAZ

Foto ilustrativa