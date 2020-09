Mulher que deu cerveja para boi é localizada e responderá por maus-tratos

Família se pronunciou por uma nota oficial através de seus advogados dizendo que o boi é um animal de estimação da família.





Com a repercussão da reportagem de uma família que dá cerveja para vaca, agora identificado como boi, o caso virou alvo de investigação da Decat (Delegacia Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) e os donos do animal foram localizados.





De acordo com o delegado, Maércio Alves Barbosa, o pai da mulher que dá a bebida alcoólica para o boi esteve na delegacia nesta terça-feira (29). Ele é o proprietário do sítio onde a família comemorava um aniversário. Um boletim de ocorrência por maus-tratos ao animal foi registrado e um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) também foi feito e agora a polícia aguarda o comparecimento da mulher que aparece no vídeo para prestar esclarecimentos.





A família se pronunciou por uma nota oficial através de seus advogados dizendo que o boi é um animal de estimação da família e atende pelo nome de “Bebelo”. Ainda na nota, a família afirma que o boi “nunca foi maltratado ou sofreu maus cuidados, pelo contrário, o Bebelo é como um membro da família”.





Sobre o fato da mulher ter dado cerveja para o boi, a defesa da família disse que “foi uma brincadeira da amiga que postou o vídeo”.





Caso - Um vídeo mostra uma mulher dando cerveja para um boi e rindo da ação, na frente de várias crianças. A pessoa que filma acha graça da situação. O registro foi publicado em um perfil do Instagram no início deste mês. Narrando o vídeo, uma mulher fala que garrafa de cerveja dada ao animal seria a segunda, fazendo referência às marcas da bebida.





Via Campo Grande News