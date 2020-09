Mulher que matou jovem grávida para roubar o bebê, poderá ser absolvida do crime

Há algumas semanas um caso chocou o Brasil inteiro, isso porque uma jovem chamada Flávia Godinho, que estava grávida havia sumido e logo depois foi encontrada sem vida e seu bebê roubado de sua barriga. A vítima foi encontrada em uma fábrica abandonada na cidade de Canelinha com a barriga aberta e sem vida.





Em defesa da acusada do crime se chama Rosalba Grimm, que também é ré confessa, a defesa disse que quer que seja realizado um exame psiquiátrico para atestar que a assassina não estava em suas plenas faculdades mentais quando matou Flavia.





O pedido foi acatado pelo Juiz responsável pelo processo, Dr. Luiz Fernando Pereira de Oliveira. Segundo o artigo 149 do Código de Processo Penal, “quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal”.





