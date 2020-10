O MUNICÍPIO DE SOBRAL É CAMPEÃO EM QUEIMADAS NO MÊS DE SETEMBRO

A parceria Prefeitura e Governo do Estado em Sobral não tem sortido resultados positivos no que tange alguns aspectos, dentre eles o combate aos incêndios/queimadas vêm deixando a desejar. Segundo o Corpo de Bombeiros, Sobral é a cidade do Estado com maior número de queimadas neste mês de Setembro, já são 161 registros de queimadas, que nem tem sido eficazmente combatidos, nem tanto coibidos pelos órgãos da administração pública.





A Secretaria de Meio Ambiente de Sobral assiste apática tal crescente nas queimadas, e a parceria política com o Governo do Estado não se materializa em eficácia para combater o fogo que cerca Sobral. O clima quente e a vegetação seca, favorecem muito para a proliferação de focos de incêndio, todavia não há ação mais enérgica para coibir isso.





Na última terça-feira, dia 29, na Rodovia Moésio Loiola, CE 179, que liga Groaíras e Sobral, foi registrado grave acidente entre três veículos devido a visibilidade comprometida pelas queimadas às margens da rodovia. As queimadas em rodovias que cercam Sobral, são recorrentes e precisam urgentemente serem combatidas pela Prefeitura de Sobral e o Governo Estadual.





Com informações do portal Mais Ceará