Pandemia da bala: dezessete pessoas foram assassinadas no Ceará no fim de semana

Dezessete pessoas foram assassinadas no Ceará no intervalo entre a manhã de sexta-feira passada (25) e o começo da madrugada desta segunda (28). Os registros policiais do último fim de semana de setembro de 2020 apontam, em um balanço ainda parcial, oito homicídios na Capital, quatro na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e mais cinco assassinatos em Municípios do interior do estado.





Em Fortaleza, um duplo assassinato foi registrado na tarde do último sábado (26), quando dois homens, ainda não identificados oficialmente foram executados sumariamente dentro de um carro e movimento na Avenida Cônego de Castro, no bairro Vila Peri. Dois suspeitos do crime foram detidos por uma patrulha do Comando de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e levados para flagrante no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Eles foram abordados pelos PMs quando fugiam do local. No cerco, além de várias patrulhas da PM, um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foi usado em apoio às forças terrestres. Os dois suspeitos presos foram identificados como Andrew Gabriel do Nascimento, 18 anos; e Francisco Wesley Alves da Silva, 21.









Balanço





Em Fortaleza, ao menos, oito pessoas foram assassinadas neste fim de semana nos seguintes bairros: Vila União, Praia do Futuro, Sapiranga-Coité, Vila Peri (duplo), Edson Queiroz, Maraponga e Granja Portugal.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foram registrados quatro casos de assassinatos, nos Municípios de Itaitinga, Caucaia (achado de cadáver na Lagoa dos Porcos), Pacajus (no bairro Mangabeira) e Maracanaú (na Rua 117, do bairro Conjunto Timbó).





No interior do estado, ocorreram cinco assassinatos nos Municípios de Porteiras (sde), Sobral (Bairo Alto do Cristo), Mucambo (corpo encontrado no lixão da cidade), Itapajé e Quiterianópolis, na localidade de Jardim).





