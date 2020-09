PM é morto após reagir a tentativa de assalto e trocar tiros com criminosos em Morada Nova

O caso está sendo investigado e a polícia faz buscas para capturar os autores do crime.

Um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto e foi morto a tiros no distrito de Cristais, na cidade de Morada Nova, no interior do Ceará, na manhã deste domingo (20). Até o momento, ninguém foi preso.





Segundo a Polícia Militar (PM), Frank Dellano de Almeida Nunes, de 25 anos, trafegava em um automóvel com outros dois amigos civis, quando foi interrompido por uma barreira de pneus e pregos na via, momento em que suspeitos armados anunciaram o assalto. O soldado reagiu, houve uma troca de tiros e ele acabou sendo baleado pelos assaltantes.





O PM ainda chegou a ser socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas já chegou sem vida ao hospital. Ele atuava na 1ª Companhia do 16º Batalhão Policial Militar (1ªCia/16ºBPM) no bairro Messejana, em Fortaleza.





Buscas





O comando da PM faz buscas para capturar os suspeitos do crime. Diversas unidades da corporação estão engajadas nas diligências que conta com apoio de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).





A PM se solidarizou, em nota, com a família do policial ao tempo em que colocou o aparato da instituição à disposição. Informações sobre locais e horários do velório e sepultamento serão divulgadas em breve.





