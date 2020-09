Na noite desta terça-feira, dia 29, por volta das 22h00, PMs do grupamento RAIO perseguiram e prenderam dois homens que ocupavam com uma motocicleta roubada. A perseguição terminou na avenida Senador Fernandes Távora, nas proximidades da cerâmica Torres, no bairro Sinhá Sabóia.

Os assaltantes e a motocicleta roubada foram conduzidos à Delegacia para a realização dos procedimentos de praxe.