Polícia Civil apreende drogas e quase 120 kg de substâncias usadas para misturar entorpecentes na Capital

Em mais um trabalho policial de combate ao tráfico de drogas, policiais civis do 16° Distrito Policial (DP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apreenderam drogas e quase 120 kg de substâncias utilizadas para misturar entorpecentes. O material estava armazenado em uma residência e foi localizado, nessa sexta-feira (25), no bairro João XXIII – Área Integrada de Segurança 6 (AIS 6) de Fortaleza. Durante a ofensiva, um homem de 36 anos foi preso em flagrante. Os detalhes da ação foram divulgados em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (28), na sede da delegacia.





As investigações foram iniciadas logo após a distrital identificar uma casa, localizada na região, que estaria sendo utilizada para armazenar entorpecentes. De posse dos dados do endereço, os agentes iniciaram as diligências, na tarde da última sexta-feira (25), até a casa indicada. Após buscas no imóvel, 61 kg de silicato de alumínio e 58 kg de mineíta divididos em sacos, além de um quilo de cocaína, 140 gramas de maconha, 26 frascos de cloridrato de lidocaína, além de três prensas utilizadas para modelar as placas de drogas de forma comprimida, panelas e outros materiais foram localizados.





Conforme apuração, todo o material estava sendo utilizado para a fabricação e comercialização de drogas. Um homem, que residia no local e estava no momento da abordagem, foi conduzido para a unidade policial. Após os procedimentos sobre o fato serem realizados, ele foi autuado por tráfico de drogas. A Polícia Civil agora investiga o envolvimento de outras pessoas com o delito.





Denúncias





A população pode contribuir repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais na região. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS); ou para o número (85) 3101-2952, do 16° DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.