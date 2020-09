Prefeitura de Sobral compra 1,5 toneladas do macarrão mais caro do Brasil?

O quilograma do macarrão argola comprado pela Prefeitura de Sobral para o CRAS custa R$ 11,30.

A Prefeitura Municipal de Sobral, efetuou compra de gêneros alimentícios para o CRAS, por meio da Licitação n° RP008/2019-SEDH, onde o item "macarrão argola" chamou atenção pela vultuosa quantia paga por unidade em comparação com o preço praticado pelo varejo. O município adquiriu 1.5 tonelada do macarrão tipo argola, ao preço unitário de R$ 11,30 (onze reais e trinta centavos) o quilograma, quando no mercado de varejo o mesmo produto tem preço variando em torno 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos) 500g, conforme segue:

A empresa que venceu o lote da licitação que tem o macarrão a R$ 11,30 é a VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP, CNPJ n° 23.584.940/0001-70, e também é fornecedora da Prefeitura de Fortaleza, e está situada na periferia da capital, mais precisamente no Conjunto habitacional Martins Soares Moreno, bairro Serrinha, e já levou da Prefeitura de Sobral R$ 91.405,12 (noventa e um mil quatrocentos e cinco reais e doze centavos) em 2020. Segue abaixo imagem da sede da empresa em Fortaleza, de onde sai o macarrão a R$ 11,30 o kg.

Via Mais Ceará