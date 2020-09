PRF apreende 800 kg de maconha, além de armas e munição em Caridade (CE)

A droga seria distribuída em Fortaleza (CE); o prejuízo ao narcotráfico é avaliado em mais de R$ 800 mil.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 800 kg de maconha, duas pistolas 9 mm e 1.400 cartuchos de munição na noite desta terça-feira (08), em Caridade. A carga ilegal estava em um caminhão que tinha como destino a cidade de Fortaleza. A apreensão equivale a um prejuízo para o crime organizado de mais de R$ 800 mil.





Por volta das 20h30 de ontem (8), no quilômetro 348 da BR-020, em Caridade, agentes da PRF que faziam policiamento na região abordaram o veículo FORD/CARGO 2423, para fiscalização de rotina.





Após verificação minuciosa, foram encontrados no veículo 800 kg de maconha em tabletes, duas pistolas 9 mm das marcas Glock e Rugger, além de 1.400 cartuchos de munição e um adaptador para rajada, que permite a arma disparar grandes quantidades de munição. Este material é avaliado em cerca de R$ 810 mil.





Em conversa com os policiais, o motorista do veículo informou que fazia o transporte do material de Mato Grosso do Sul para entregá-lo em Fortaleza. Ele foi preso por diversos crimes, incluindo tráfico de drogas.





A droga, os demais itens apreendidos, o veículo, assim como o motorista do caminhão foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Combate ao Tráfico de Drogas em Fortaleza.





(PRF)