PRF: caminhoneiro é detido por posse e uso de anfetamina

Na manhã de ontem, por volta das 8h no km 150 da BR 222, Irauçuba/CE, em uma fiscalização de rotina, policiais abordaram um motorista de caminhão que transportava carga de produtos perecíveis do Pará para o Ceará. Durante conversa com o condutor, equipe percebeu fisionomia alterada do condutor, dando indícios que o condutor estaria dirigindo a muitas horas seguidas. Foi então realizada revista minuciosa no condutor e na cabine do caminhão quando os policiais encontraram uma cartela de Nobésio Extra Forte, comprimido inibidor de sono que é comumente usado pelos motoristas para dirigir por várias horas seguidas sem descanso. Condutor informou que nas últimas 24h dormiu somente 2 horas. Essa prática é muito perigosa podendo o condutor em determinado momento desmaiar e causar acidentes graves. Condutor foi detido pela posse e provável consumo de anfetamina, lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência para o condutor que responderá criminalmente pela posse de produto proibido.





BDCom