PRF EM AÇÃO!

Duas cargas irregulares de aproximadamente 28 metros cúbicos de madeira da espécie Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth) foi apreendida na noite desta quarta-feira dia (9), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no município de Forquilha/CE. A ação ocorreu por volta das 16 horas, quando policiais abordaram dois caminhões, o primeiro um Mercedes Benz atego e um VW 24250 que transportavam estacas da espécie vegetal com problemas na documentação ambiental.

A madeira sabiá é típica dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. As características dessa espécie qualificam para uso de lenha e carvão, assim como cercamento.





O transporte ilegal conforme Lei de Crimes ambientais, por sua vez, prevê multa e pena de detenção de seis meses a um ano para quem recebe, adquire, vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, que deve ser outorgada pelas autoridades competentes.





Dessa forma, os dois condutores de 34 e 45 anos de idade foram detidos e serão indiciados pelo crime em questão.