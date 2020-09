PRF Realiza Operação Independência 2020

A Operação ocorrerá no período de 0h do dia 04 às 23h59 do dia 07. A Operação visa reforçar o policiamento ostensivo e preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e criminalidade, de acordo com as estatísticas da PRF.





Tal Operação empenhará esforços no combate à criminalidade e acidentalidade, garantindo segurança, conforto e fluidez no trânsito.





O número de Emergência da PRF é o 191 o qual será encaminhado para a Unidade PRF mais próximo à ocorrência relatada.





RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO





A fim de promover a fluidez do trânsito em grandes feriados, quando há maior movimentação nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal publicou a PORTARIA Nº 61, DE 1º DE JUNHO DE 2020 sobre a restrição do trânsito de Veículos e Combinações de Veículos excedentes em peso e ou dimensões aos limites máximos estabelecidos pela Resolução nº 210/2006, do Conselho Nacional de Trânsito e suas alterações.





Confira abaixo os dias e horários das próximas restrições:





04/09 – Sexta-feira – das 16h às 22h





05/09 – Sábado – das 06h às 12h





07/09 – Segunda-feira – das 16h às 22h





Com esta restrição, nos momentos de maior fluxo de veículos de menor porte, será proibido o trânsito de veículos superdimensionados, tornando mais segura a viagem para os condutores de automóveis e motocicletas.





BDCom