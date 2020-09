Segundo Ministério da Educação, escola de Granja alcança o melhor IDEB do Brasil

Granja tem novamente a melhor educação do Brasil, é o que aponta o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2020, divulgado nesta terça-feira (15), pelo Ministério da Educação (MEC). O município ficou com a melhor colocação do país com a EEF Nossa Senhora Aparecida que atingiu a nota 8,7 das séries finais.





Em 2019, a mesma Escola Nossa Senhora Aparecida, juntamente com a Escola Pedro Mendes Machado atingiram os melhores resultados do IDEB. Além desse excelente resultado, a Educação de Granja já esteve entre os melhores índices de leitura do país no ano passado, além de possuir 80 escolas premiadas com a Educação Nota 10 no Estado do Ceará.





Esses resultados são frutos de um trabalho que vem sendo a quase 08 anos, primeiro com o ex-prefeito e atual deputado estadual, Romeu Aldigueri e segundo pela atual prefeita Amanda Aldigueri. “Estamos muito felizes com o expressivo resultado, fruto de um trabalho dedicado e comprometido com a aprendizagem das crianças Granjenses. Parabéns a prefeita Amanda e parabéns a todos que fazem a educação de Granja”, ressaltou o deputado Romeu Aldigueri.





“Estamos muito orgulhosos e felizes pelo resultado do IDEB, parabenizamos a todos que fazem a Educação de Granja por mais essa conquista, que sabemos que é fruto de um planejamento em equipe que começou lá atrás, onde sempre priorizamos a educação. Nunca medimos e nem vamos medir esforços para buscar a cada dia melhorar a qualidade do ensino em nosso município”, completou a prefeita Amanda Aldigueri.





