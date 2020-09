Semana Nacional de Trânsito - PRF executa Operação Temática em todo Brasil

PRF realiza evento de abertura da Semana Nacional de Trânsito 2020 em Itaitinga (CE).





Motoristas e motociclistas receberão orientações através de novo sistema





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará na tarde de hoje (18) a abertura da Semana Nacional de Trânsito 2020. O evento ocorrerá às 14h na Unidade Operacional de Itaitinga (CE), no quilômetro 17 da BR-116. Na ocasião, motoristas e motociclistas receberão orientações sobre segurança viária e como evitar acidentes através de panfletos virtuais que os agentes da PRF distribuirão por meio de smartphones.





A Semana Nacional de Trânsito é uma campanha que envolve todos os órgãos de trânsito nacionais, estaduais e municipais. A PRF, com o objetivo de reduzir a emissão, impressão e os custos de produzir panfletos em papel, distribuirá panfletos de forma virtual por meio do sistema de QR Code, no qual o motorista faz a leitura de um código com a câmera de seu smartphone e terá acesso às informações e vídeos sobre diversos assuntos relacionados à segurança no trânsito.





Este material virtual tratará sobre a importância do cinto de segurança, como realizar a revisão do veículo antes de uma viagem, como checar os pneus antes de usar o carro, bem como dicas sobre dirigibilidade e sobre como viajar de motocicleta. Essa inovação representa mais um passo na transformação digital pela qual a PRF tem passado e se comprometido.





Use o qr-code na imagem e assista a um vídeo educativo.





BDCOM-PRF