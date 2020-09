SOBRAL: POLICIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE LATROCÍNIO NO DISTRITO DE ARACATIAÇU

Um homem de 42 anos com antecedentes criminais foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) sob suspeita de participação em um latrocínio (roubo com resultado morte), ocorrido em uma localidade de Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Erisvanio Custódio Santiago foi localizado após investigações conduzidas pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral. O crime e a prisão ocorreram nessa segunda-feira (28). Os trabalhos policiais tiveram o apoio da inteligência artificial do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia) desenvolvido pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Universidade Federal do Ceará (UFC).





Erisvanio é investigado por matar Francisco Raul dos Santos Souza (31), na localidade de Aracatiaçu, em Sobral. Na ocasião, a vítima teria chamado uma segunda pessoa para procurar uma vaca de sua propriedade, que estava desaparecida. Raul suspeitava que o animal tivesse sido furtado. Quando chegaram a um determinado ponto da região, os homens se depararam com os suspeitos tirando o couro do animal, entre eles Erisvanio. Após uma discussão, os homens correram, mas Raul foi atingido com golpes de faca.





Ele ainda conseguiu caminhar até uma rodovia da região para pedir socorro, mas foi a óbito. Durante o momento que colhiam os indícios no matagal onde o crime foi registrado, os investigadores encontraram uma motocicleta e também o animal que os suspeitos haviam esquartejado quando foram flagrados. A partir do trabalho de inteligência do NHPP, os policiais civis chegaram a Erisvanio, que foi preso no bairro Cohab 3. As equipes chegaram ao homem após a motocicleta utilizada na fuga ser detectada pelo Spia.





Com ele, foram apreendidos dois aparelhos celulares e valores em espécie. Na abordagem, o suspeito chegou a desmaiar, sendo necessário conduzi-lo até uma unidade de saúde, onde o médico atestou que o homem não possuía nenhum sintoma que causasse o desmaio. Com isso, Erisvanio foi conduzido à Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado em flagrante por latrocínio, quando há roubo com resultado morte.





O homem já responde criminalmente por roubo, associação criminosa, por corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo e por crime de trânsito. As diligências seguem em andamento com o objetivo de capturar os demais envolvidos.





Denúncia





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou ainda para o número (88) 99261-3471, que é o WhatsApp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Sobral, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.





