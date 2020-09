Veículos espalhados pelo pátio do Detran, carros, motos, caminhões, ônibus e outros veículos se deterioram sob sol e chuva.





Quando o veículo permanece por mais de dois meses no depósito, sem o resgate por parte do proprietário, o Detran inicia o processo de leilão, conforme estabelece o Art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Fotos: Jorge Alves