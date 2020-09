STJD denuncia jogadora que lacrou "Fora Bolsonaro" e multa pode chegar a R$100.000

A jogadora de vôlei de praia Carol Solberg foi denunciada nesta segunda-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Voleibol por ter gritado “Fora, Bolsonaro” após conquistar a medalha de bronze no Circuito Nacional, no dia 20 de setembro. A manifestação política ocorreu durante entrevista ao vivo para o canal SporTV, destaca o Portal Terra.





A denúncia é baseada em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): o 191, “deixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento de regulamento, geral ou especial, de competição”, e o 258, por “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código à atitude antidesportiva”. Pelo artigo 191, ela pode ser multada entre R$ 100,00 e R$ 100 mil ou receber advertência. Já o artigo 258 prevê veto de uma a seis partidas, suspensão de 15 a 180 dias ou advertência.





Em entrevista ao Estadão, Carol explicou por que gritou “Fora, Bolsonaro” e disse que a manifestação foi por causa do Pantanal.





Após a lacração, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e a Comissão de Atletas de Vôlei repudiaram a manifestação política da jogadora.