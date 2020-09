TRAGÉDIA NA RODOVIA CE 362, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE MASSAPÊ E SENADOR SÁ!

Na tarde desta quarta-feira, dia 30, aconteceu um acidente com vítima fatal na Rodovia Estadual CE 362, entre Massapê e Senador Sá. O sinistro envolveu um caminhão e um Classic de placas de Santa Quitéria/CE.

O condutor do Classic, Alexandre José Queiroga dos Santos, 47 anos, morreu no local do sinistro.

A vítima era natural da cidade de Campina Grande/PB.

Policiais da PRE estiveram no local, realizando os procedimentos de praxe. O corpo foi recolhido pela perícia para ser periciado no IML de Sobral.