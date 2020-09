UNINTA abre inscrições para o 3º Prêmio Destaque Universitário

Estão abertas as inscrições para participação discente no Prêmio Destaque Universitário UNINTA 2020. A 3ª edição do evento é válida para estudantes da graduação e pós-graduação stricto sensu de todas as instituições mantidas pela AIAMIS e premiará os 5 trabalhos com maior nota, em cada grupo de cursos de acordo com as regras do edital, com um notebook. As submissões de trabalhos devem ser realizadas até o dia 17 de novembr o na página do prêmio.





Para a construção do trabalho, o estudante deve considerar o tema “Como minha profissão melhora o mundo” e os impactos profissionais envolvendo a pandemia da Covid-19 na sociedade. Cada autor poderá submeter somente um trabalho por categoria, são elas: Científica: redação; Experiência inovadora/Extensão: relato de experiência inovadora realizada no período de distanciamento social; Produção Técnica/Cultural: vídeo com o máximo de 5 min de duração.





Todas as regras do evento podem ser consultadas no edital. Entre as principais, o estudante deve estar regularmente matriculado no semestre 2020.2 em uma das instituições listadas: Centro Universitário Inta (UNINTA), Faculdade Alencarina de Sobral (FAL), Faculdade Uninta Itapipoca ou Faculdade IEducare de Tianguá (FIED). Colaboradores não poderão concorrer ao prêmio.





A premiação, que acontecerá no dia 15 de dezembro, contemplará com 1 (um) notebook o trabalho com nota mais alta em cada um dos 5 (cinco) grupo de cursos: Ciências da saúde, Ciências Médicas e Odontológicas, Ciências das Engenharias e Tecnológicos, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Pós-Graduação Stricto Sensu.





Os trabalhos classificados em 1°, 2° e 3° lugar de cada curso de graduação e pós-graduação receberão um certificado de Menção Honrosa .O resultado das inscrições estará disponível no 19 de novembro, já o resultado dos 3 melhores trabalhos, por curso e categoria, poderão ser consultados no dia 10 de dezembro. Os acadêmicos que alcançarem o 1º lugar devem estar presentes no evento.