VIOLÊNCIA DESENFREADA EM SOBRAL: HOMEM É FERIDO COM VÁRIOS TIROS NO BAIRRO JUNCO

Na madrugada desta terça-feira, dia 22, por volta das 00h50min, aconteceu uma tentativa de homicídio no bairro Junco.

Um homem identificado por "Naldo", foi ferido com vários tiros nas proximidades do posto de combustível Pioneiro. Segundo informações repassadas ao Blog Sobral 24 horas, a vítima estava sendo perseguida por dois homens em uma motocicleta, que efetuaram vários tiros, alvejando-a na altura do peito.

A vítima reside no bairro Terrenos Novos.

O homem foi socorrido em estado grave por uma ambulância do SAMU para o hospital Santa Casa.

Os criminosos fugiram em destino ignorado.

A polícia foi acionada, mas os bandidos não foram localizados.

Mais detalhes a qualquer momento.