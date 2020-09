VIOLÊNCIA DESENFREADA EM SOBRAL: HOMEM É ASSASSINA COM VÁRIAS FACADAS NO DISTRITO DE ARACATIAÇU

Ladrão mata dono de animais a facadas após ser flagrado furtando uma vaca em Aracatiaçu.

Um crime de morte foi registrado na manhã desta segunda feira (28) no distrito de Aracatiaçu, Município de Sobral. Segundo informações, o caso aconteceu na localidade de Lajeiro, próximo a propriedade do Senhor conhecido por Pitbull. Um cidadão identificado com Francisco Raul dos Santos, 31 anos, recebeu uma notícia dando conta de que dois indivíduos teriam matado um animal (vaca) de sua propriedade e ao se dirigir para o local, deparou-se com os criminosos já tirando o couro do animal. Na tentativa de evitar que os elementos levassem a carne da vaca, a vítima se aproximou dos assaltantes que, investiram contra o cidadão e desferiram vários golpes de faca, provocando a morte da vítima. Os criminosos empreenderam fuga, tomando rumo ignorado. A polícia foi acionada e está realizando diligências na tentativa de localizar os homicidas.





95 homicídios dolosos são registrados no corrente ano no município de Sobral.

Vaca morta pelos criminosos



(Sobral na Mídia)