ABSURDO! Candidato a vereador é flagrado agredindo namorada em plena via pública. VEJA VÍDEO

Candidato a vereador em Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), Milton Rodrigues (PTC), 47 anos, foi flagrado na noite de quarta-feira (7/10) agredindo a namorada, de 43. As informações são do jornal O Tempo.





A vítima informou à Polícia Militar que o casal começou a brigar porque o candidato a acusou de estar se relacionando com ele por causa de dinheiro. Em seguida, Milton desferiu golpes na companheira em via pública, no bairro São Joaquim.





Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que ele agarra a vítima e dá socos e tapas em seu rosto. Em determinado momento, o casal cai no chão.





Polícia Civil de Minas Gerais informou que um inquérito foi instaurado para melhor apurar o crime, e que a vítima pediu uma Medida Protetiva de Urgência, que foi encaminhada à Justiça. Já o diretório estadual do PTC disse que não vai se posicionar no momento e que não sabe informar o paradeiro do candidato.