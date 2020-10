Agenda UNINTA News

Processos Seletivos





Mesmo com a Pandemia e suas dificuldades, o curso de Jornalismo do UNINTA não para. Acesse o nosso site http://jornalismo.uninta.edu.br/ e saiba como fazer parte desse time. Com a reta final do semestre se aproximando, os processos seletivos por nota do ENEM, Vestibular Agendado e o Vestibular Tradicional estão logo aí.









Retorno Presencial I









Após o retorno das aulas práticas de graduações relacionadas a Diretoria do Centro de Ciências da Saúde. É chegada a hora do curso de Jornalismo do UNINTA retomar seus ensinamentos práticos. O mês de outubro marca o reencontro para as disciplinas de Fotojornalismo, Radiojornalismo e Assessoria de Imprensa.









Retorno Presencial II





Respeitando todos os protocolos de segurança, oferecendo material de proteção e com o curso de Biossegurança em dia, os professores Me Matheus Salvany, Ma Liana Dolt e Me Adílson da Nóbrega estão a frente desta missão. Sempre com a coordenação dos professores Me Thiago Mena e Me Augustiano Xavier, o retorno é mais que aguardado.









Dia das Professoras





Mesmo com a distância e o ensino síncrono, o dia 15 de outubro foi lembrado e celebrado por todos docentes do Centro Universitário Inta (UNINTA). Mensagens nas redes sociais, e-mails, além das intensas e expontâneas manifestações de carinho feitas pelos estudantes e colaboradores deixaram o dia mais feliz para todos e todas.









Dia dos Professores





A data foi especialmente comemorada pelo nosso Magnífico Reitor, Dr Oscar Espíndola Rodrigues Júnior, que não deixou o importante dia passar em branco e também recebeu muitos afagos e lembranças. A educação sempre será o caminho.









Parabéns para todos professores e todas professoras!





Este material é produzido pelos estudantes do curso de Jornalismo do Centro Universitário Inta (UNINTA), que fazem parte do projeto de extensão Agência Júnior de Jornalismo, coordenado pelo Prof Me Matheus Velasco Salvany.