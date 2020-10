Aprovação popular de Bolsonaro cresce e chega a 52%, diz pesquisa

Pesquisa PoderData, divulgada nesta 3ª feira (30.set.2020), aponta que o governo do presidente Jair Bolsonaro é aprovado por 52% dos brasileiros. Outros 42% desaprovam e 6% não souberam ou não responderam.





Em alta de popularidade e aprovação, Bolsonaro consolida seu favoritismo para a reeleição em 2022.





Os percentuais se alteraram em 15 dias, Antes eram 49% de aprovação.





Os dados foram coletados de 28 a 30 de setembro, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 2.500 entrevistas em 423 municípios, nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Saiba mais sobre a metodologia lendo este texto.





A pesquisa foi realizada pelo PoderData, divisão de estudos estatísticos do Poder360. A divulgação do levantamento é realizada em parceria editorial com o Grupo Bandeirantes.





Foram destacados, também, os recortes para as respostas à pergunta sobre a percepção dos brasileiros sobre o governo Bolsonaro. Foram analisados os perfis por sexo, idade, nível de instrução, região e renda.





Chama atenção que o percentual dos moradores da região que aprovam o governo Bolsonaro cresceu 7 pontos percentuais em 15 dias. É a maior taxa de apoio registrada na região pelo menos desde junho, quando o PoderData começou a perguntar sobre a percepção dos brasileiros a respeito do governo.





(República de Curitiba)