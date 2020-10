Auxílio de R$ 300: não recebi, mas tenho direito. O que posso fazer?

Quem deixou de receber o auxílio residual de R$ 300, mas preenche todos os requisitos para ter direito ao benefício pode entrar com um pedido de contestação até o dia 2 de novembro.





Foi o caso da leitora Marta, que escreveu que sustenta seus dois filhos sozinha, mas que deixou de receber o auxílio residual porque consta que ela está empregada, porém não está.





O Ministério da Cidadania informa que o pedido de contestação está disponível, neste primeiro momento, para trabalhadores em geral e aqueles inscritos no Cadastro Único não beneficiários do Bolsa Família. Para quem recebe o Bolsa Família, as regras para contestação ainda serão divulgadas.





Como contestar?





A solicitação deve ser feita exclusivamente pelo site da Dataprev





Para fazer a contestação é preciso:





- que o motivo do cancelamento permita essa contestação





- que o candidato cumpra todos os requisitos para continuar recebendo as parcelas extras do benefício.





Se a contestação for aprovada, o Ministério da Cidadania informa que o pagamento do auxílio vai ser concedido já no mês seguinte ao pedido da contestação. Também será feito o pagamento retroativo da parcela que foi cancelada antes da contestação.





Nem todos que recebiam R$ 600 recebem os R$ 300





Nem todos que receberam o auxílio emergencial de R$ 600 (ou de R$ 1.200 no caso das mães solteiras) continuam tendo direito ao auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600, no caso das mães). As regras para receber o novo auxílio ficaram mais duras.





Pelas novas regras, a declaração do Imposto de Renda 2020 será critério de exclusão para quem teve rendimentos superiores a R$ 28.559,70 em 2019 ou bens e direitos de valor superior a R$ 300 mil reais em 31 de dezembro de 2019. Quem foi incluído como dependente na declaração do IR também deixa de receber o auxílio. Quem mora no exterior ou presos em regime fechado não têm direito ao pagamento.





Veja quais as mensagens que podem aparecer e quais motivos permitem contestação:

Também é possível pedir ajuda à DPUSe ainda tiver problemas para conseguir o auxílio mas têm certeza de que tem direito a ele, também é possível pedir ajuda da Defensoria Pública da União (DPU). Podem ser atendidas pela DPU as pessoas que vivem em famílias cuja soma dos rendimentos de todos os integrantes é de até R$ 2.000.





Se ainda tiver mais dúvidas sobre economia, dinheiro, direitos e tudo mais que mexe com o seu bolso, envie suas perguntas para “O que é que eu faço, Sophia?” pelo e-mail sophiacamargo@r7.com





Fonte: R7