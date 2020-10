Bandidos atiram e ferem caminhoneiro e seu ajudante durante assalto em Ubajara

Um caminhoneiro e seu ajudante ficaram feridos a tiros durante um assalto ocorrido no começo da noite desta quinta-feira (8), na zona rural do Município de Ubajara, na região da Serra da Ibiapaba, Zona Norte do estado (a 329Km de Fortaleza). Os dois homens foram baleados por uma dupla armada e socorridos por populares para o Hospital Municipal. Os ladrões fugiram em uma motocicleta roubada e estão sendo caçados pela Polícia.





De acordo com informações de moradores da região, o caminhão retornava da cidade de Tianguá quando foi interceptado em uma estrada vicinal nas proximidades da Vila Tucuns, onde há um assentamento de colonos. Com armas nas mãos, os ladrões obrigaram o motorista a parar e dispararam tiros em direção ao pára-brisa.





O motorista acabou sendo atingido com um tiro de raspão no rosto e outro em um dos braços. Já o ajudante foi ferido em uma das pernas. Logo em seguida, os criminosos abordaram um homem que trafegava na mesma estrada e tomaram sua motocicleta, deixando no local outra moto, também roubada.





Assaltos





De acordo com os moradores, a dupla seguiu em fuga em direção à localidade de Valparaíso, onde, já à noite, a segunda moto roubada foi encontrada abandonada.





Moradores do Assentamento dos Tucuns revelaram que os assaltos, principalmente com roubo de motocicletas, estão sendo freqüentes naquela região, onde não há policiamento. Os ataques acontecem em Tucuns, Valparaíso, Vila Veneza, Porto da Areia e no Jaburu, comunidades localizadas entre os Municípios de Ubajara e Tianguá.





(Fernando Ribeiro)