Caixa realiza PAGAMENTO de parcelas de R$ 600 e R$ 300 para novo grupo

Neste último domingo, 25 de outubro, a Caixa Econômica Federal efetuou o depósito de uma nova parcela do auxílio emergencial, que poderá ser de R$ 600 ou de R$ 300, a depender de quando o beneficiário teve seu cadastro aprovado. O pagamento realizado foi para os nascidos em setembro que não estão inscritos no Bolsa Família.





Os ciclos, conforme informações da Caixa, referem-se a cada calendário em que todos os beneficiários (exceto os do Bolsa Família) recebem pelo menos uma parcela, independente de qual seja. A cada ciclo há dois cronogramas, ambos levando em conta o aniversário do trabalhador.





O dinheiro liberado neste fim de semana ficará liberado somente para transações digitais no aplicativo Caixa Tem. Os saques e transferências serão liberados no dia 28 de novembro.





Os trabalhadores que receberam a primeira parcela do auxílio no mês de abril recebem, agora, a 6ª parcela do benefício. O valor será de R$ 300 (ou R$ 600 para mulheres chefe de família).





Quem começou a receber depois, entre maio e julho, ainda serão pagos uma das cinco primeiras parcelas. Portanto, o valor continua sendo R$ 600 (ou R$ 1.200 para mulheres chefe de família).





Existe ainda um grupo que foi aprovado depois de contestar o cadastro por meio da plataforma digital entre os dias 20 de julho e 25 de agosto. Esses beneficiários receberão durante o ciclo 3 a primeira parcela.









Quantas parcelas irei receber?





A quantidade total de parcelas que o cidadão terá direito vai depender de quando ela começou a receber o auxílio. O máximo são nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300.





Quem recebeu a 1ª parcela em abril: 9 parcelas

Quem recebeu a 1ª parcela em maio: 8 parcelas

Quem recebeu a 1ª parcela em junho: 7 parcelas

Quem recebeu a 1ª parcela em julho: 6 parcelas





Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em agosto: vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro;

Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em setembro: vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro;

Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em outubro: vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro;

Quem recebeu a última parcela de R$600 em novembro: vai receber apenas 1 parcela de R$ 300, em dezembro.

De acordo com o Governo, quem contestou via plataforma digital entre 20 de julho e 25 de agosto, e for considerado elegível, receberá no total 4 parcelas de R$ 600, começando a partir do Ciclo 3.





Dessa forma, essas pessoas não terão direito a nenhuma parcela do chamado auxílio emergencial residual, de R$ 300.





Fonte: Notícias Concursos