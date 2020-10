CARTA DO SERVIDOR DO SAAE À POPULAÇÃO DE SOBRAL

"É fato que, em todo esse terrível momento que o mundo atravessa destacam-se muitas virtudes e incoerências tanto nas pessoas, como nas instituições. Há décadas faço parte, com muito orgulho, do SAAE de Sobral. Visto que, represento o trabalhador que acorda cedo, faça chuva ou sol, sempre com disposição e presteza procura melhor servir o povo de nossa amada cidade. Dirijo-me à população sobralense para esclarecer alguns fatos e pedir-lhe o apoio e a compreensão nesse momento conturbado que estamos passando. É digno de aplausos a entrega, a disposição e o empenho que os servidores do SAAE tiveram e estão tendo durante esse tempo de pandemia, diferente de outros setores da sociedade; O SERVIÇO DE CAMPO DO SAAE NÃO PAROU. Diversos servidores contraíram a COVID-19, perdemos um companheiro de trabalho, mesmo assim mantemos a guarda alta. Em face a tudo isso, temos nos deparado com um tempo, que particularmente julgo como o PIOR MOMENTO JÁ VÍVIDO NO SAAE, falando a despeito de gestão e condições de trabalho. De toda a minha longa história como servidor público jamais presenciei situação tal. Para a população ter uma ideia

, o atual PRESIDENTE do SAAE Sr. Edmundo Pitibul excedeu todos os limites de contratação, seja por via de

terceirização ou de cargos comissionados, quase 200 funcionários, 80% do SAAE (sem concurso, mera politicagem). Temos dois DIRETORES ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL que são meros militantes políticos, sem experiência e sem currículo. Total falta de moralidade. Paralelo a todo esse desmando temos sofrido com a perda de direitos conseguidos noutrora. Falando da área operacional, temos convivido com a total escassez, ao ponto que, para se fazer um conserto de cano os próprios servidores compre do seu bolso as tubulações, cola etc. Colegas relatam que por falta de lamina de serra, tem cortado cano com "faquinha de cortar pão" Faltam botas para o servidor do setor de esgoto, luvas já faz tempo que não tem mais, imagine alguém consertar um problema onde tem fezes e urina sem botas ou luvas que são coisas básicas. Deixamos claro que, jamais abandonaremos

nossa missão de SERVIR ao povo de Sobral. Pedimos um olhar mais amplo para o SAAE. Acreditamos que podemos ter uma melhor estrutura de gestão e de equipamentos atendendo sempre com muito orgulho a população de nossa cidade, em especial os que mais precisam.