Caso Sandra: atual namorado permanece em estado grave em Sobral; Polícia começa a investigar motivação

Permanece internado na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, Adriano Sousa Lima, 35, que também foi lesionado a facadas durante um feminicídio ocorrido na noite de ontem (27) na Praça da Matriz, em Santa Quitéria. Ele conseguiu correr por alguns metros, após a sua namorada ter sido morta a facadas pelo ex-companheiro dela.





Conforme nota enviada pela Santa Casa, o quadro de saúde do paciente é considerado grave, tendo sido encaminhado para o centro cirúrgico, onde passará por uma cirurgia geral e nas próximas horas, o corpo médico fará uma nova avaliação após os procedimentos feitos. De acordo com a Polícia, Adriano tentou se proteger com uma cadeira e foi atingido com golpes de facão na cabeça.









Motivação

Segundo policiais que atenderam a ocorrência, Antônia Sousa Silva, 35, havia terminado o relacionamento com Francisco Vanderlan Mesquita Gomes, 38, há cerca de um mês e desde então, ele não aceitava o término. Momentos antes do crime, Vanderlan teria chegado a comentar com a mãe que Antônia foi a segunda namorada dele que Adriano teve relações, despertando assim a sua ira.





Até o fechamento desta matéria, o autor do crime permanecia foragido. A Polícia Militar intensificou as diligências por toda a cidade, desde a madrugada, para tentar localizar e capturá-lo. O feminicídio está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil.





Fonte: A Voz de Sta. Quitéria