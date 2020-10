Homem assassinado em veículo no Piauí é acusado de matar 39 pessoas

Além de procurado pela polícia, ele era alvo de rivais de outros grupos criminosos no nordeste.

Os dois homens que foram assassinados a tiros durante uma perseguição no início da noite desta segunda-feira, 26, na cidade de Campo Grande do Piauí, foram identificadas pela polícia.





De acordo com o comandante do GPM de Campo Grande, R Silva, as duas vítimas que seguiam no carro modelo Jeep Renegade, eram Francisco Jairton Teixeira Martins, de 37 anos de idade, natural de Mombaça, no Ceará, e Joaquim de Araújo Santos, 53 anos, natural de Palmeira dos Índios, Alagoas.





Francisco Jairton era um dos assassinos mais procurados do estado do Ceará. Ele havia sido preso no ano de 2013, em Minas Gerais, e na época era suspeito de matar 39 pessoas. Além de procurado pela polícia, ele era alvo de rivais de outros grupos criminosos no nordeste.





Ainda de acordo com a PM, três criminosos que seguiam em um veículo modelo Toyota Corolla, participaram do assassinato dos dois homens. Foram efetuados vários disparos, o motorista do Jeep perdeu o controle e o carro saiu da rodovia, colidindo contra o muro de uma residência na margem da BR 316.





Em seguida, os ocupantes do Corolla desceram e efetuaram vários tiros, executando os dois homens que estavam no Jeep, e em seguida fugiram. No local foram encontrados cartuchos de arma calibre 12. O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Jaicós.





Fonte: Fala Piauí