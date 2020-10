Mais duas mulheres são mortas no Ceará nas últimas 24 horas. E no ano são 283

Mais duas mulheres foram assassinadas no Ceará nas últimas 24 horas, elevando para 283 o número de crimes do gênero no estado em 2020. Uma mulher de 35 anos foi morta a golpes de faca, na noite desta terça-feira (27), na cidade de Santa Quitéria (a 217Km da Capital). Em Paracuru, na Região Metropolitana de Fortaleza/RMF, o corpo de uma jovem foi encontrado com marcas de violência, na manhã desta quarta (28).





Na noite de ontem, um crime de feminicídio ocorreu em plena praça pública na cidade de Santa Quitéria. Uma mulher de 35 anos de idade, identificada como Antônia Sousa Silva, conhecida por “Sandra”, foi morta a facadas pelo ex-namorado, identificado como Francisco Vanderlan Mesquita Gomes, 38 anos. No momento do crime, “Sandra” estava acompanhada de um rapaz identificado como Adriano Sousa Lima.





O casal foi perseguido e esfaqueado várias vezes. A mulher tombou morta na praça, enquanto o acompanhante foi socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Municipal de Santa Quitéria e, em seguida, transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde permanece em estado grave.





O autor do crime permanece foragido.





Outro caso





Já no começo da manhã desta quarta-feira (28), o corpo de uma mulher foi encontrado com marcas de violência nas margens de uma lagoa, no Município de Paracuru. A vítima não foi, ainda, identificada pela Polícia.





De acordo com informações iniciais colhidas pela Polícia, a vítima apresentava marcas de tiros nas costas. Além disso, estava amordaçada e manietada.





Há suspeitas de que a vítima tenha sido seqüestrada e levada pelos assassinos ao local da execução sumária, as margens da Lagoa do Jirau. O corpo foi trazido para Fortaleza e encaminhado à Perícia Forense (Pefoce) sem nenhuma identificação.





