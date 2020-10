Cinco mulheres são assassinadas no Ceará durante o feriadão

Cinco mulheres foram assassinadas no Ceará durante o fim de semana prolongado com o feriadão da Padroeira do Brasil e o Dia da Criança. Com os registros das últimas 96 horas, o Ceará já registra 268 homicídios, feminicídios e latrocínios (roubo seguido de morte) contra mulheres neste ano em todo o estado.





A sequência de crimes teve início ainda na noite do último sábado (10), quando uma adolescente foi morta por bandidos na cidade de Sobral, na Zona Norte do estado (a 224Km de Fortaleza). A estudante Ana Lívia Alves do Nascimento foi assassinada, com tiros na cabeça, nas margens do Rio Acaraú. Segundo a Polícia, o crime teria sido praticado por integrantes de uma facção criminosa.





No domingo (11), o corpo de uma mulher – ainda não identificada – foi encontrado em um matagal às margens da BR-222, na zona rural do Município de Umirim (a 91Km de Fortaleza). Segundo a Polícia, o corpo apresentava marcas de facadas nas costas e braços. A vítima seria moradora da vizinha cidade de São Luís do Curu, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





Também no domingo, um duplo homicídio deixou uma jovem e seu namorado mortos, a tiros, numa estrada que liga o Município cearense de Potiretama à cidade de Rodolfo Fernandes, no Interior do Rio Grande do Norte-RN (a 275Km de Fortaleza). A garota assassinada foi identificada como Paula Holanda, e seu namorado, Francisco Dyvani de Freitas Nunes, 20.





Na manhã do feriado (12), o corpo de uma jovem foi encontrado com marcas de violência nas margens de uma estrada, a rodovia estadual CE-375, na localidade de Sítio Coruja, na zona rural do Município de Assaré, na Região Sul do estado, o Cariri (a 476Km da Capital). A vítima do assassinato a facadas foi identificada como Antônia Sara da Silva Pereira, 23 anos.





O quinto assassinato aconteceu também na Zona Norte do estado. Uma mulher, ainda não identificada, foi morta a tiros, nesta segunda-feira (12), na comunidade conhecida como Cidade de Deus, na periferia da cidade de Forquilha (a 212Km de Fortaleza).





(Fernando Ribeiro)