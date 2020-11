Cobra de 3 metros é encontrada "descansando" em motor de carro. VEJA VÍDEO

O dono de um Ford Mustang tomou um susto ao se preparar para um passeio com o carro esportivo nesta última quinta-feira (29) na região de Dania Beach, na Flórida (EUA): ao abrir o capô do carro, encontrou uma imensa cobra de três metros "descansando" sobre o motor.





Segundo informações da página oficial da Comissão de Conservação da Vida Selvagem da Flórida, responsável por realizar o resgate, o dono do veículo entrou em contato com as autoridades tão logo descobriu a cobra no local.





Ao chegarem para realizar a retirada do réptil, identificada como uma píton birmanesa , os agentes fizeram imagens e compartilharam o vídeo nas redes sociais, reforçando a importância de sempre deixar este tipo de procedimento para profissionais capacitados.





De acordo com a publicação do site News4jax, as pítons se tornaram um problema na região nos últimos tempos. Sem predadores naturais nos Everglades, estas cobras acabam comendo "quase tudo", de pequenos roedores e pássaros até mamíferos maiores, e podem chegar a medir incríveis 5,5 metros.

Via IG