Crimes de Lula podem prescrever graças ao STF

Os crimes cometidos pelo ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva devem prescrever graças ao Supremo Tribunal Federal (STF). Uma das ações em que ele é réu na Lava Jato está travada em Curitiba por decisão da suprema corte.





Se não for julgado até dezembro deste ano, o processo prescreverá e Lula não poderá mais ser julgado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.





A ação em questão se refere à construção de nova sede do Instituto Lula e do aluguel de imóvel em São Bernardo do Campo, município do ABC Paulista onde o ex-presidente mora.





Com a possibilidade de o processo contra Lula prescrever, o Ministério Público Federal (MPF) já pediu para os trâmites serem retomados pelo STF. De acordo com o jornal Gazeta do Povo, a solicitação foi feita nesta semana.