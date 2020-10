Deputado protocola pedido de impeachment de Marco Aurélio

O deputado Capitão Augusto (PL-SP) protocolou nesta tarde, no Senado, um pedido de impeachment contra Marco Aurélio Mello, do STF.





Como mostramos, o líder da bancada da bala argumenta que o ministro cometeu crime de responsabilidade ao decretar a soltura de André do Rap do presídio.





“É necessário que Sua Excelência o Senhor Ministro Marco Aurélio seja chamado a justificar a legalidade de sua conduta, que já tem causado prejuízos processuais, como a fuga do narcotraficante, que os investigadores acreditam ter fugido do país, motivo pelo qual a Polícia Federal pediu à Interpol para incluir André do Rap na lista internacional de procurados.”





O plenário do STF formou hoje maioria para manter a decisão de Luiz Fux que determinou a prisão de André do Rap. A votação está em 6 a 0 –votaram Fux, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber e Luís Roberto Barroso–, e o julgamento será retomado amanhã.





(O Antagonista)