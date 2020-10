Empresária faz ensaio de fotos para celebrar divórcio no Nordeste e fotos viralizam

O "Enfim... Divorciada!" escrito no cartaz que a empresária Carol Dourado segurou após assinar os documentos do divórcio com o ex-marido, em frente ao Fórum Desembargador Sarney Costa, em São Luís, descrevem bem o sentimento da maranhense que diz ter vivido em um relacionamento abusivo durante os dois anos em que foi casada.





Com balões de coração e vestida de branco, as fotos e vídeos que Carol gravou para celebrar a separação viralizaram nas redes sociais nessa quinta-feira (1º).





"Esse post foi pensado há muito tempo, estava esperando só sair o meu divórcio, não foi um marketing gratuito, até porque foi um processo bem longo e arrastado por diversos motivos. Esse casamento foi uma experiência muito intensa e engrandecedora, gosto de dizer que adquiri, em dois anos, uma experiência de 200 anos", disse a empresária.





"Nos casamos com apenas quatro meses de relacionamento, me casei muito nova, foi um processo muito intenso. Sempre me expressei dessa forma, sempre fui muito expansiva, fora do padrão. Meu perfil sempre foi esse, de inovação, criatividade. Não sabia que teria uma repercussão tão grande", afirmou Carol.





Com planos de fazer uma festa para celebrar a assinatura do divórcio, Carol Dourado se revela como feminista e crítica o machismo estrutural.





Além disso, a empresária diz que espera que a repercussão ajude a chamar a atenção para os problemas que as mulheres vivem em relacionamentos abusivos.





"Às vezes, as mulheres estão inseridas nesse relacionamento, mas não conseguem identificar porque a sociedade não quer que elas conversem entre si a respeito desse assunto. É muito cômodo para a sociedade que as mulheres, em maioria no mundo, fiquem caladas, submissas, somente aceitando as leis feitas por homens. Quero que as mulheres compartilhem essas experiências, não desejo isso para nenhuma mulher. Quando você sofre de dependência emocional, psicológica e financeira, ter o apoio de outras pessoas te ajuda a sair disso", explica a empresária.

Via Diário Vip