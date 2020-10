FAL oferece isenção social na taxa do processo seletivo para alunos e egressos de escolas públicas

A Faculdade Alencarina (FAL) inicia uma campanha de isenção social na taxa de inscrição do Processo Seletivo 2021.1 para alunos egressos ou concluintes de escolas públicas, como ação de responsabilidade social. Os interessados podem realizar a sua inscrição no site vemprafal.com.br para os cursos presenciais de Administração, Direito, Enfermagem, Fisioterapia e Serviço Social.





Para que seja realizada a isenção, o candidato deve entregar a cópia do RG, o certificado de conclusão do ensino médio, histórico ou declaração escolar na Secretaria Acadêmica da FAL, localizada na Estrada do Jordão, km 02 ou enviar pelo endereço de e-mail secretaria.academica@faculdadealencarina.com.br ou ainda através do WhatsApp (88) 9 9218-5784 e aguardar o resultado da solicitação.









Vestibular Tradicional (online)





O processo é composto por avaliação objetiva, com questões de múltipla escolha. A prova deverá ser realizada no dia 6 de dezembro, de forma online.









Nota do ENEM





O processo seletivo consiste na análise da nota obtida pelo candidato no ENEM. É possível escolher a melhor nota entre qualquer uma das edições realizadas a partir de 2010.









Transferidos e Graduados





A seleção consiste em uma análise documental com base no Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), além de uma avaliação do curriculum vitae, a afinidade com o curso pretendido e experiências afins. Para essas duas modalidades, há descontos especiais, confira no nosso site vemprafal.com.br.









