Falso PM é capturado em Jaguaruana com arma, farda e documentos falsificados

Um golpista que se passava por policial militar e também advogado foi preso, nesta quarta-feira (14) numa operação realizada por policiais do Batalhão de Comando Tático Rural (Cotar) e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) na cidade de Jaguaruana, na região do Vale do Jaguaribe (a 183Km de Fortaleza).





A operação foi realizada após levantamentos feitos pela Assessoria de Inteligência da PM. Uma denúncia revelou que o falsário usava até mesmo farda e documentos falsos para se passar por policial militar, na graduação de cabo PM. Ele aplicava golpes através de extorsão, de acordo com as denúncias.





O trabalho investigativo resultou na prisão de Adriano Rodrigues da Silva. Com ele, a Polícia apreendeu um fardamento completo da PM (incluindo as insígnias de cabo), uma pistola de calibre 380, coletes balísticos, além de uma falsa carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).





O suspeito foi conduzido de Jaguaruana até a cidade de Aracati, no Litoral Leste do estado, e ali autuado em flagrante na Delegacia Regional de Polícia Civil.





(Fernando Ribeiro)