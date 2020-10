Funcionárias do Visconde Hotel e Restaurante vivem "Tarde Rosa" para conscientização sobre câncer de mama

O Visconde Hotel e Restaurante, unidade do Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral, organizou na segunda-feira (19/10) uma tarde especial para suas funcionárias. Intitulada “Tarde Rosa”, o momento contou com a presença da coordenadora de enfermagem do Serviço de Oncologia da Santa Casa, Eveline Aguiar, que compartilhou informações sobre os sinais e sintomas no autoexame da mama, a busca por um profissional ao detectar alguma anomalia, além de dicas para cuidar da saúde e evitar a doença. As funcionárias ganharam laços em alusão ao Outubro Rosa e frascos de álcool em gel.

