General Mourão critica Marco Aurélio por soltura de chefão do PCC

O vice-presidente General Hamilton Mourão criticou à CNN a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, de soltar o traficante chefe do PCC, André Oliveira Macedo, o “André do Rap”.





“Julgo que não está de acordo com o que a sociedade deseja, pois é um marginal de alta periculosidade”, afirmou o general.





A princípio, essa decisão também repercutiu mal entre militares do governo. Portanto, um ministro-general ouvido pela CNN avaliou como “indesculpável” a demora da Justiça para julgar em definitivo bandidos perigosos.





“O que é indesculpável é a demora para julgar e determinar a pena de bandidos com alto grau de periculosidade. Aliás, por que tantas prescrições de processos envolvendo políticos?”, disse esse general à coluna.





André do Rap é considerado pela Justiça um dos principais traficantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), que atua dentro e fora dos presídios paulistas.





(República de Curitiba)