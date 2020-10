Governo libera eventos sociais, festas e shows com até 200 pessoas; veja as regras

Nova decisão é válida para a macrorregião de Fortaleza, mas para que sejam realizados, os eventos precisam de autorização prévia da Secretaria de Saúde e a observância dos protocolos sanitários.





O governador Camilo Santana liberou a realização de eventos sociais, festas, shows e competições esportivas com até 200 pessoas na macrorregião de Saúde de Fortaleza. O decreto com a prorrogação das medidas de isolamento social até 11 de outubro, bem como as regras para a realização desses eventos foi publicado na edição deste sábado (3) do Diário Oficial do Estado.





De acordo com as normas estabelecidas pelo Governo do Estado, para a realização desses eventos - que demandam concentração de pessoas - é necessário que haja autorização prévia da Secretaria de Saúde (Sesa) e a observância dos protocolos sanitários específicos a cada tipo de evento publicadas no site da Sesa.





Os eventos esportivos estão liberados desde que o número de participantes não exceda 200 pessoas, se realizado em ambiente fechado, e de 300 em ambientes abertos. Nos dois casos, não é permitida a presença de público.





Está permitido também a a realização de festas, eventos sociais e shows, desde que não ultrapassem 200 pessoas em ambientes abertos e 100 pessoas em ambientes fechados. Já a realização de congressos está limitado à participação de até 400 pessoas.





Durante o estado de calamidade pública estabelecida em decorrência da pandemia pelo Covid-19, permanece em vigor a obrigatoriedade do uso individual de máscaras de proteção em qualquer tipo de atividade liberada pelo Poder Público.





Confira a determinação:





I - eventos esportivos: até 300 (trezentas) pessoas (praticantes) em ambientes abertos e até 200 (duzentas) em ambientes fechados, sendo vedada a presença de público;





II - festas, eventos sociais e shows: até 200 (duzentas) pessoas em ambientes abertos e até 100 (cem) em ambientes fechados;





III - congressos: até 400 (quatrocentas) pessoas.





(Diário do Nordeste)