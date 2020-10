Grupo Mateus abre 480 vagas de empregos em Sobral

O Grupo Mateus, com capital 100% nacional, é a quarta maior empresa no segmento alimentício do Brasil. Presente nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, e agora chegando na Princesa do Norte do Ceará, Sobral, gerando 480 empregos diretos.





Gerar renda, capacitar e investir nas pessoas é o DNA da Simbios que casou perfeitamente com o Grupo Mateus, referência de profissionalismo, competência e inovação.





“É uma grande honra para nós sermos parceiros de primeira hora no Ceará. Primeiro foi a loja de Tianguá e agora iniciamos a seleção dos colaboradores da loja de Sobral.” Pontuou Otaviano Costa – Diretor de empreendedorismo e inovação da SIMBIOS.





Se você é de Sobral e região e tem interesse em fazer parte do Grupo Mateus, siga os passos a seguir:





SITE; Passo 1: Faça seu cadastro no





Aguarde a ligação do Grupo Mateus marcando o dia e horário que você deverá comparecer para a entrevista;





Compareça a Simbios para entrevista no horário e dia marcado para evitarmos aglomerações.





Via Sobral Online