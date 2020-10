Gusttavo Lima procurou Andressa Suita para reconciliação no último fim de semana

A separação do cantor Gusttavo Lima continua sendo o grande assunto do momento no mundo das celebridades. Nesta segunda-feira (19), o caso teve um novo desdobramento, após a jornalista Fabíola Reipert divulgar um áudio onde a influencer Mallu Ohanna admite ter vivido um affair com o cantor sertanejo.





Na conversa revelada, a ex-esposa do atacante Dudu, ex-Palmeiras, afirma ter ficado com o Embaixador na residência do cantor Leonardo e em outras oportunidades. A versão vai totalmente ao oposto do que foi dito pela própria Mallu na última sexta-feira (16), onde ela disse nunca ter se relacionado com o Gusttavo Lima, e ainda manifestou torcida para que o casal reatasse.





“Foi quando eu fui para Goiânia, quando eu estava lá. Uns três meses, se eu não me engano. Uns dois meses, mais ou menos. Eu estava na casa do Leonardo, até então. Eu estava junto, até então, com o Zé Felipe, a Vírginia, todo mundo. Aconteceu lá, aconteceu lá as coisas entre mim e ele”, completou Mallu.





Embaixador tenta provar o contrário





De acordo com informações do jornal Extra, o sertanejo procurou Andressa Suita no último fim de semana querendo repensar a decisão de terminar o casamento. Segundo o Extra, o cantor alegou que precisava de um tempo, e que passava por uma crise depressiva quando resolveu pedir a separação. O jornal ainda destaca que ele, agora, tenta provar que não traiu a modelo enquanto eles estavam casados.





Depois da circulação do áudio onde Mallu Ohanna aparece afirmando que teve um caso com Gusttavo Lima, o cantor utilizou suas redes sociais para desabafar, classificando as informações como calúnia e difamação. Ele prometeu processo a quem divulgar informações falsas sobre a sua pessoal.





Fonte: TV Prime