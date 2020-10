Homem com extensa ficha criminal é preso por tráfico de drogas em Sobral

Uma ofensiva realizada pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas. O indivíduo, com extensa ficha criminal, foi capturado, na manhã desta segunda-feira (19), no município pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A ação se deu por força de mandado de prisão oriundo da comarca de Viçosa do Ceará.





Pedro Mateus Araújo de Oliveira (19), com antecedentes criminais por tráfico de drogas e homicídio, e quando menor respondeu nove atos infracionais análogos por homicídios, danos, tráfico de drogas e furto, foi capturado após diligências realizadas por equipes do NHPP, no bairro Paraíso das Flores, em Sobral. Na abordagem, os agentes constaram que em desfavor de Pedro havia um mandado de prisão preventiva em aberto por tráfico de drogas.





Diante dos fatos, ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral. Na unidade, o mandado de prisão por tráfico de drogas foi cumprindo. O suspeito se encontra à disposição da Justiça.





Denúncias





A população pode colaborar com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais na região. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 3677-4711, da Delegacia Regional de Sobral; ou para o número (88) 99261-3471, que é o WhatsApp do NHPP de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(SSPDS/CE)