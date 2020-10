Homem diz que assaltou motorista de App para tratar câncer

Danilson Lima da Costa, 30, foi preso nesta segunda-feira (19), em cumprimento a mandado de prisão preventiva, por suspeita de assaltar motoristas de aplicativo em Manaus.





De acordo com o titular do 7ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegado Fabiano Rosas, o suspeito foi detido pela equipe da delegacia, no dia 16 deste mês, na rua Magalhães Barata, bairro Crespo, zona Sul de Manaus.





“No dia 14 deste mês ele cometeu um assalto, após solicitar uma corrida de aplicativo. A vítima veio aqui fazer o Boletim de Ocorrência e iniciamos as buscas. Ele foi detido no dia 16, prestou esclarecimento e foi liberado. No dia de hoje o juiz determinou e fizemos a prisão dele”, disse.





Conforme o delegado, em depoimento, o suspeito confirmou a ação criminosa e afirmou que a intenção era juntar dinheiro fazendo roubos porque tem câncer e precisava custear a troca da prótese de traqueostomia.





“Foi o que ele alegou, dizendo que a troca custaria em torno de R$3,5 mil. Mas a gente desconfiou porque ele comprou o simulacro de arma de fogo por R$1,5 mil. Ele confessou que fazia os assaltos e que seus alvos eram os motoristas de aplicativo e postos de gasolina”, revelou.





Com Danilson foi encontrado o celular do motorista de aplicativo e a carteira, além de um simulacro. Ele foi preso e deve ficar a disposição da Justiça.





Fonte: Portal do Holanda