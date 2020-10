HOMEM É DETIDO APÓS SER FLAGRADO CULTIVANDO MACONHA NA ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO

Um homem foi detido após ser flagrado com uma grande quantidade de pés de maconha na própria residência. O caso aconteceu na tarde da quarta-feira (30/09) quando agentes do Pró-Cidadania realizavam patrulhamento na localidade de chapadinha, zona rural de São Benedito.





As plantas eram cultivadas no quintal da casa, onde também foi encontrado um sistema bem estruturado de cultivo, com iluminação, instrumentos para secar a erva e outros.





O material foi apreendido e o responsável pelo local foi conduzido à Delegacia de Tianguá para os procedimentos legais.





(Ibiapaba 24 horas)