Prefeita disputa reeleição usando tornozeleira eletrônica

A prefeita do município de Conde (Paraíba), Márcia Lucena (PSB), teve sua candidatura à reeleição homologada no mês de setembro durante uma convenção ocorrida na cidade.





A coligação é composta pelo PSB e PT.





No final de 2019, a atual prefeita chegou a ser presa em um desdobramento da Operação Calvário e é alvo de uma denúncia, com pedido de afastamento do cargo, oferecida pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB). Atualmente, ela cumpre medidas cautelares como o uso da tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar noturno.





