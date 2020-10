Crivella em debate: “Se o PSOL ganhar, vai ter kit gay nas escolas”

O atual prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella, que tenta a reeleição, usou sua primeira pergunta direta a outro candidato para questionar Renata Souza, do PSOL, sobre o que ela faria, caso vença as eleições, a respeito da ideologia de gênero nas escolas do combate às drogas entre alunos.





Evitando responder sobre o tema e acusando Crivella e negligenciar a pandemia, Renata se furtou a revelar os planos do PSOL para a prefeitura carioca. Em sua réplica, Crivella voltou ao tema da pergunta e cravou: “Se o PSOL vencer, vai ter kit gay nas escolas”.





– Se o PSOL ganhar a eleição nossas crianças vão ter o que tinham que ter em casa: orientação sexual. Vai ter kit gay na escola e vão induzir à liberação das drogas. Esse é o perigo do PSOL e por isso ela não quer tocar no assunto – disse o prefeito.





Em sua tréplica, Renata voltou novamente a evitar o tema da pergunta e se limitou a dizer que o partido defende a autonomia do professor.





– Estou falando de gente que morreu e o senhor quer falar do que o professor quer ensinar na escola? O professor tem que ter debate pedagógico, tem que ter autonomia – defendeu.





(Pleno News)