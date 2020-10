HOMEM MORRE VÍTIMA DE QUEDA DE MOTO NA ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO

Um homem de 64 anos morreu após cair de moto na zona rural de São Benedito. O acidente aconteceu na localidade de xique-xique, sendo o corpo encontrado por populares no inicio da manhã deste domingo, dia 4. A vítima foi identificada como José Rodrigues de Melo, que residia na localidade de Inharé.





De acordo com informações da PM, o homem havia saído de casa na noite do sábado (03), e o acidente possivelmente ocorreu após perder o controle do veículo durante o retorno para residência.





O local do sinistro foi isolado pelos policiais até a chegada da equipe da Perícia Forense que removeu o corpo ao IML de Sobral.





(Ibiapaba 24 horas)